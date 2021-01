Usa, due agenti di Capitol Hill sospesi per il ruolo nell’assalto. Fbi: “Varie minacce nei confronti di Biden in vista del giuramento” (Di martedì 12 gennaio 2021) “Non ho paura di fare il giuramento all’esterno”. Parola di Joe Biden, che si è espresso così nonostante, secondo la Cnn, l’Fbi stia monitorando “Varie minacce di fare del male al presidente eletto in vista della cerimonia di giuramento” del 20 gennaio. Oltre ad altre possibili proteste, anche armate, nella capitale e negli altri Stati Usa a partire dal 16. “Altre notizie indicano minacce contro la vicepresidente eletta Kamala Harris e la speaker della Camera Nancy Pelosi”, secondo l’Fbi. Altissima tensione dunque nei giorni in cui la Camera si prepara a discutere la rimozione del presidente uscente Donald Trump e subito dopo la richiesta di un suo impeachment. Alla luce di questi allarmi, è stato deciso che il 20 il Campidoglio sarà off-limits per il pubblico. La ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 gennaio 2021) “Non ho paura di fare ilall’esterno”. Parola di Joe, che si è espresso così nonostante, secondo la Cnn, l’Fbi stia monitorando “di fare del male al presidente eletto indella cerimonia di” del 20 gennaio. Oltre ad altre possibili proteste, anche armate, nella capitale e negli altri Stati Usa a partire dal 16. “Altre notizie indicanocontro la vicepresidente eletta Kamala Harris e la speaker della Camera Nancy Pelosi”, secondo l’Fbi. Altissima tensione dunque nei giorni in cui la Camera si prepara a discutere la rimozione del presidente uscente Donald Trump e subito dopo la richiesta di un suo impeachment. Alla luce di questi allarmi, è stato deciso che il 20 il Campidoglio sarà off-limits per il pubblico. La ...

