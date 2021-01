Roma, spinge l’auto in panne e viene colto da malore: morto d’infarto noto pianista 40enne (Di martedì 12 gennaio 2021) Lutto nel mondo della musica per la morte di Adriano Urso, 40 anni, pianista jazz fra i più noti a Roma, stroncato da infarto dopo aver spinto la sua auto, una ultra cinquantenaria Fiat 600 blu, per un lungo tratto. Il noto pianista domenica sera si trovava in via Madrid, a Roma 70: la sua auto era in panne, in una serata di pioggia. Dopo aver tentato più volte di rimetterla in moto, insieme a due passante ha iniziato a spingere il veicolo, fino a quando è ripartito. Ma è stato probabilmente lo sforzo a causargli il malore fatale. Il malore dopo aver spinto l’auto Sono stati proprio i passanti che lo avevano aiutato a far ripartire l’auto a chiamare i soccorsi: sul posto sono arrivati i sanitari del ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 12 gennaio 2021) Lutto nel mondo della musica per la morte di Adriano Urso, 40 anni,jazz fra i più noti a, stroncato da infarto dopo aver spinto la sua auto, una ultra cinquantenaria Fiat 600 blu, per un lungo tratto. Ildomenica sera si trovava in via Madrid, a70: la sua auto era in, in una serata di pioggia. Dopo aver tentato più volte di rimetterla in moto, insieme a due passante ha iniziato are il veicolo, fino a quando è ripartito. Ma è stato probabilmente lo sforzo a causargli ilfatale. Ildopo aver spintoSono stati proprio i passanti che lo avevano aiutato a far ripartirea chiamare i soccorsi: sul posto sono arrivati i sanitari del ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma spinge Roma, infarto mentre spinge l’auto in panne: morto Adriano Urso noto pianista jazz Corriere Roma Scuola: Zingaretti,nel Lazio riapriamo lunedì ma rischio c'è

"Stiamo spingendo per la campagna di tamponi prima della riapertura ma è un dato che a gennaio 2021 la curva dei contagi è ancora altissima, non c'è il tema di chi vuole aprire e chi no ma c'è il Covi ...

L'alta velocità Roma-Ancona nel Recovery Plan, De Luca (M5S): "Un grande risultato per l'Umbria"

1' di lettura 12/01/2021 - Ad oggi l'alta velocità Roma-Ancona è nel Recovery Plan. Nonostante la mancanza di dialogo con la giunta regionale che ha secretato gli atti, portiamo a casa un risultato im ...

