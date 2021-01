L’inferno di Dante sui violini di Frigo (Di martedì 12 gennaio 2021) . Questo è il progetto artistico dedicato alL’inferno di Dante in occasione delle celebrazioni dei 7 secoli dalla morte del sommo poeta. L’opera è di Leonardo Frigo. Un lavoro certosino che ha richiesto uno studio approfondito la cui realizzazione è durata 5 anni. L’opera sarà presentata in anteprima al museo Royal Institution of Great Britain, ad Harrods e all’evento Bond Street Awards a Londra. L’opera comprende 33 violini e un violoncello dipinti a mano, dove ogni violino rappresenta un canto. “Lo scopo principale della mia opera è di promuovere e condividere la cultura italiana nel mondo. L’inferno di Dante mi ha sempre ispirato fin da bambino, probabilmente posso dire che mi ha insegnato ad immaginare e sognare. Tutti i miei violini sono ispirati a una ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 12 gennaio 2021) . Questo è il progetto artistico dedicato aldiin occasione delle celebrazioni dei 7 secoli dalla morte del sommo poeta. L’opera è di Leonardo. Un lavoro certosino che ha richiesto uno studio approfondito la cui realizzazione è durata 5 anni. L’opera sarà presentata in anteprima al museo Royal Institution of Great Britain, ad Harrods e all’evento Bond Street Awards a Londra. L’opera comprende 33e un violoncello dipinti a mano, dove ogni violino rappresenta un canto. “Lo scopo principale della mia opera è di promuovere e condividere la cultura italiana nel mondo.dimi ha sempre ispirato fin da bambino, probabilmente posso dire che mi ha insegnato ad immaginare e sognare. Tutti i mieisono ispirati a una ...

