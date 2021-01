Concorso Oss Marche | 52 posti | prova pratica fissata al 2 e 3 febbraio

Leggi su leggioggi

(Di martedì 12 gennaio 2021) A seguito della determinazione n.68 del 72020 del direttore dell’Azienda Ospedaliera «Ospedali riunitiNord», è indetto unOss, gestito in maniera unificata, per la copertura di 52a tempo pieno e indeterminato in categoria Bs. Le sedi di inserimento e la relativa ripartizione dei vincitori è la seguente: 10 per Azienda ospedaliera «Ospedali riunitiNord»; 10 per Azienda ospedaliero-universitaria «Ospedali riuniti di Ancona»; 27 per INRCA di Ancona; 5 per ASUR. Il termine ultimo per l’invio della domanda è fissato alle ore 12 del 14 Settembre. Vediamo quali requisiti servono per partecipare e come è articolata la selezione. Concorsi nella Sanità: tutti i bandi per infermieriOss ...