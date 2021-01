Burioni: “Normale quanto successo nella Rsa di Prato” (Di martedì 12 gennaio 2021) Donatella Aquilini, direttore di malattie infettive dell’ospedale Santo Stefano, chiarisce quanto accaduto al Pio Istituto Santa Caterina, dove si sono registrati 47 ospiti e 18 operatori positivi al Covid più altri 7 operatori a bassa carica. “Qualsiasi vaccino ha bisogno di un tempo minimo per produrre i suoi effetti. E nel caso del siero attualmente in uso servono tre settimane più una quarta per ottenere una immunità efficace al Covid. L’organismo umano ha bisogno di organizzarsi per attivare gli anticorpi recependo le informazioni che giungono con la proteina che stimola la reazione del sistema immunitario”. Di questi ospiti, 26 avevano già ricevuto la prima dose del vaccino, caso che è subito diventato mediatico sul web, dando vita al solito tamtam di fake news. Così Burioni ha fatto chiarezza sulla situazione. Ha infatti dichiarato ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 12 gennaio 2021) Donatella Aquilini, direttore di malattie infettive dell’ospedale Santo Stefano, chiarisceaccaduto al Pio Istituto Santa Caterina, dove si sono registrati 47 ospiti e 18 operatori positivi al Covid più altri 7 operatori a bassa carica. “Qualsiasi vaccino ha bisogno di un tempo minimo per produrre i suoi effetti. E nel caso del siero attualmente in uso servono tre settimane più una quarta per ottenere una immunità efficace al Covid. L’organismo umano ha bisogno di organizzarsi per attivare gli anticorpi recependo le informazioni che giungono con la proteina che stimola la reazione del sistema immunitario”. Di questi ospiti, 26 avevano già ricevuto la prima dose del vaccino, caso che è subito diventato mediatico sul web, dando vita al solito tamtam di fake news. Cosìha fatto chiarezza sulla situazione. Ha infatti dichiarato ...

mikspad3 : @GiacomoGorini Il professor Burioni, un paese normale lo farebbe ministro della sanità con acclamazione popolare. I… - lagoria : @emmevilla @salsedinesalata ehm, ieri Burioni diceva che non vale quasi nulla se non si fa il richiamo. Potete non… - Quint_91 : @Sargans2 Impossibile Burioni mi ha detto che è normale che i 95enne muoiano (basta che non sia con il covid). -

Ultime Notizie dalla rete : Burioni Normale "Vaccino efficace dopo quattro settimane" Burioni: normale quanto successo nella rsa LA NAZIONE Burioni: “Normale quanto successo nella Rsa di Prato”

26 ospiti di una Rsa sono risultati positivi dopo il vaccino, ma gli esperti spiegano come ciò sia potuto accadere ...

"Vaccino efficace dopo quattro settimane" Burioni: normale quanto successo nella rsa

La storia dei 23 anziani contagiati nonostante la prima iniezione. Aquilini: "Serve tempo all’organismo per attivare gli anticorpi" ...

26 ospiti di una Rsa sono risultati positivi dopo il vaccino, ma gli esperti spiegano come ciò sia potuto accadere ...La storia dei 23 anziani contagiati nonostante la prima iniezione. Aquilini: "Serve tempo all’organismo per attivare gli anticorpi" ...