Siti scorie nucleari: Wwf chiede più trasparenza (Di lunedì 11 gennaio 2021) Il deposito nazionale per i rifiuti radioattivi fa discutere: per le aree di stoccaggio delle scorie nucleari il Wwf chiede trasparenza e partecipazione A oltre 30 anni dal referendum che chiuse il nucleare in Italia, e a quasi 10 anni dalla netta e saggia reiterazione della volontà popolare di non avere impianti nucleari nel nostro… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di lunedì 11 gennaio 2021) Il deposito nazionale per i rifiuti radioattivi fa discutere: per le aree di stoccaggio delleil Wwfe partecipazione A oltre 30 anni dal referendum che chiuse il nucleare in Italia, e a quasi 10 anni dalla netta e saggia reiterazione della volontà popolare di non avere impiantinel nostro… L'articolo Corriere Nazionale.

CarloCalenda : Il Governo è stato coraggioso a pubblicare l’elenco dei possibili siti per il deposito di scorie nucleari. Il Minis… - RossanaC9 : RT @regionetoscana: #ValdOrcia, patrimonio Unesco, e #Maremma sono un valore ambientale unico al mondo. La Toscana dice no alla possibile l… - DiplomaziaTW : 'Non è dato sapere perché si sia avventurato, con un fare da paladino della verità, nella pubblicazione dei siti id… - federicoriboldi : #TreMinuti_inComune di questa settimana saranno particolari, dedicati esclusivamente al CS unitario dei Sindaci del… - cittacasalemonf : #TreMinuti_inComune di questa settimana saranno particolari, dedicati esclusivamente al CS unitario dei Sindaci del… -