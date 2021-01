Recovery | Renzi | “Mattarella mi ha chiamato per l’ok? È un arbitro | non si mette a dire a un leader politico cosa deve fare Ma approviamo il piano”

Leggi su ilfattoquotidiano

"Il presidente della Repubblica ha detto parole che condividiamo ma in Italia il presidente è un, non sia un dirigentequello che". Sono le parole di Matteo, intervistato a Rtl 102.5, in merito all'invito di Sergioa non far dire le ministre (Bonetti e Bollanova) di Italia viva. "Io non ho mai chiesto la conta in Aula, Conte ha detto 'ci vedremo in Aula', non siamo noi a cercare la conta, noi chiediamo più vaccini, più soldi a cultura e teatro, ai giovani. Se Conte e Casalino vogliono la conta, spero solo che abbiano fatto bene i calcoli".