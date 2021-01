Pioli: "Ibrahimovic deve ritrovare ritmo e minutaggio" (Di lunedì 11 gennaio 2021) La Coppa Italia entra nel vivo. Martedì sera il primo ottavo di finale tra Milan e Torino , sfida già avvenuta lo scorso sabato in Serie A. " Avevamo comunicato alla squadra che sarebbe stata una ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 11 gennaio 2021) La Coppa Italia entra nel vivo. Martedì sera il primo ottavo di finale tra Milan e Torino , sfida già avvenuta lo scorso sabato in Serie A. " Avevamo comunicato alla squadra che sarebbe stata una ...

capuanogio : Il #Milan sfida la #Juventus senza #Ibrahimovic, #Rebic, #Bennacer, #Krunic, #Gabbia, #Saelemaekers e #Tonali. A ce… - AntoVitiello : #Pioli 'Per #Saelemaekers e #Bennacer l'obiettivo potrebbe essere con il Cagliari, #Ibrahimovic sta seguendo il suo… - AntoVitiello : Allenamento parziale in gruppo per #Ibrahimovic A breve ne parleremo in conferenza con #Pioli - napolista : #Pioli su #Ibrahimovic: “Troverà minutaggio domani in Coppa” Il tecnico ha sottolineato che il Milan non ha intenz… - sportface2016 : #MilanTorino di #CoppaItalia, #Pioli alla vigilia: '#Ibrahimovic giocherà' -