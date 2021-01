Pierluigi Diaco dice addio ai social: lo sfogo dalla Venier spiazza tutti (Di lunedì 11 gennaio 2021) Il noto conduttore televisivo, Pierluigi Diaco, si è messo completamente a nudo durante la sua intervista a Domenica In. Il suo sfogo ha lasciato tutti senza parole. Il giornalista, Pierluigi… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Rossella Boccanfuso su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 11 gennaio 2021) Il noto conduttore televisivo,, si è messo completamente a nudo durante la sua intervista a Domenica In. Il suoha lasciatosenza parole. Il giornalista,… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Rossella Boccanfuso su BlogLive.it.

matteorenzi : Tra pochi minuti sarò in diretta su @rtl1025 ospite di Non Stop News con Pierluigi Diaco, Giusi Legrenzi ed Enrico… - zazoomblog : Pierluigi Diaco dice addio ai social: lo sfogo dalla Venier spiazza tutti - #Pierluigi #Diaco #addio #social: - DarioPanzac89 : RT @matteorenzi: Tra pochi minuti sarò in diretta su @rtl1025 ospite di Non Stop News con Pierluigi Diaco, Giusi Legrenzi ed Enrico Gallett… - patriziadegioia : RT @matteorenzi: Tra pochi minuti sarò in diretta su @rtl1025 ospite di Non Stop News con Pierluigi Diaco, Giusi Legrenzi ed Enrico Gallett… - MeScapin : RT @matteorenzi: Tra pochi minuti sarò in diretta su @rtl1025 ospite di Non Stop News con Pierluigi Diaco, Giusi Legrenzi ed Enrico Gallett… -