Niente Atletico per Milik. Simeone conferma l'arrivo di Dembélé

Dopo la Juve anche la pista Atletico Madrid sembra essersi chiusa per Milik dalle parole che il tecnico Diego Pablo Simeone, ha detto in conferenza stampa, dove ha parlato dell'ormai imminente arrivo di Dembelé dal Lione, con il bomber che alla fine stato preferito all'attaccante del Napoli come alternativa a Luis Suarez: "Ancora non è confermato, ma siamo in fase avanzata. Ora penso alla partita di domani e quando Dembélé sarà con noi ne parlerò".

Juve, Dybala fuori 3 settimane. McKennie prova a recuperare per l'Inter

Niente Inter, niente Supercoppa italiana e possibile rientro per Juve-Roma del 6 febbraio. Andrea Pirlo perde l'attaccante per tre settimane, dopo che gli esami medici oggi hanno evidenziato “una lesi ...

Niente Inter, niente Supercoppa italiana e possibile rientro per Juve-Roma del 6 febbraio. Andrea Pirlo perde l'attaccante per tre settimane, dopo che gli esami medici oggi hanno evidenziato "una lesi ..."