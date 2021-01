La Grecia tra caldo anomalo e lockdown: spiagge e parchi presi d'assalto (Di lunedì 11 gennaio 2021) L'ondata di caldo insolito che ha investito la Grecia in questi giorni, con temperature che hanno superato i 20 gradi, ha portato moltissime persone a violare il lockdown anti-coronavirus e a ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 11 gennaio 2021) L'ondata diinsolito che ha investito lain questi giorni, con temperature che hanno superato i 20 gradi, ha portato moltissime persone a violare ilanti-coronavirus e a ...

In Sicilia sbocciano le mimose (e in Grecia tutti al mare): sì, il clima è impazzito anche nel 2021

Caldo da mare in Grecia: un dato che certo deve allarmare, soprattutto alla luce del fatto che quello ellenico non è l’unico Paese in cui il clima è impazzito.

