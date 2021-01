In Campania zona gialla e locali aperti, ristoratori: “Ora puntiamo al weekend” (Di lunedì 11 gennaio 2021) NAPOLI – La Campania torna ufficialmente zona gialla, quindi da oggi e fino a venerdì bar e ristoranti potranno svolgere il servizio al tavolo fino alle 18. Poca affluenza nel centro storico di Napoli, zona che paga lo scotto dell’assenza di turisti in città, ma i primi clienti iniziano a riempire i tavoli dei ristoranti del lungomare. “La gente ha risposto bene – spiega Mirco Martucci, titolare del ristorante pizzeria Re di Napoli sul lungomare -, le persone sono stanche di questa situazione e hanno voglia di uscire, di sedersi a un tavolo e mangiare al ristorante in allegria. È giusto riaprire, è un segnale di ritorno alla normalità”. Leggi su dire (Di lunedì 11 gennaio 2021) NAPOLI – La Campania torna ufficialmente zona gialla, quindi da oggi e fino a venerdì bar e ristoranti potranno svolgere il servizio al tavolo fino alle 18. Poca affluenza nel centro storico di Napoli, zona che paga lo scotto dell’assenza di turisti in città, ma i primi clienti iniziano a riempire i tavoli dei ristoranti del lungomare. “La gente ha risposto bene – spiega Mirco Martucci, titolare del ristorante pizzeria Re di Napoli sul lungomare -, le persone sono stanche di questa situazione e hanno voglia di uscire, di sedersi a un tavolo e mangiare al ristorante in allegria. È giusto riaprire, è un segnale di ritorno alla normalità”.

