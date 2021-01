Il Chievo Verona annuncia il passaggio di Illanes in prestito all’Avellino (Di lunedì 11 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Julian Illanes torna all’Avellino. Il difensore argentino di proprietà della Fiorentina, dopo la breve parentesi con il Chievo Verona in Serie B, torna all’ombra del Partenio. L’annuncio arriva dai social del club scaligero: “L’AC Chievo Verona comunica di aver ceduto all’U.S. Avellino a titolo temporaneo fino al 30/06/2021 le prestazioni sportive del giocatore Julian Illanes”. ?? Ufficiale: Julian #Illanes all’@usavellino1912 ? L’@ACChievoVerona comunica di aver ceduto all’U.S. Avellino a titolo temporaneo fino al 30/06/2021 le prestazioni sportive del giocatore Julian Illanes. — A.C. ChievoVerona ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 11 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Juliantorna. Il difensore argentino di proprietà della Fiorentina, dopo la breve parentesi con ilin Serie B, torna all’ombra del Partenio. L’annuncio arriva dai social del club scaligero: “L’ACcomunica di aver ceduto all’U.S. Avellino a titolo temporaneo fino al 30/06/2021 le prestazioni sportive del giocatore Julian”. ?? Ufficiale: Julian #all’@usavellino1912 ? L’@ACcomunica di aver ceduto all’U.S. Avellino a titolo temporaneo fino al 30/06/2021 le prestazioni sportive del giocatore Julian. — A.C....

