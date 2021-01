Governo: De Petris, 'se Renzi vuole contenuti, smetta di minacciare crisi' (Di lunedì 11 gennaio 2021) Roma, 11 gen. (Adnkronos) - "Ogni giorno e anche oggi Renzi ripete che il problema non sono i posti ma i contenuti , che l'urgenza assoluta e prioritaria è varare senza perdere tempo un Recovery Plan in grado di rispondere alle esigenze di questo Paese. Se lo pensa davvero basta che si decida a mettere da parte ogni minaccia di crisi e smetta di porre continuamente sul tavolo nuovi e pretestuosi temi, come il Mes o il Ponte sullo Stretto, che con il Recovery Plan non c'entrano niente e servono solo a evitare che si sviluppi davvero quel confronto che Renzi chiede a parole". Così la senatrice di LeU Loredana De Petris, presidente del gruppo Misto. "Il modo giusto, corretto e costruttivo di sviluppare questo confronto è portare proposte concrete e precise al tavolo della maggioranza, ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 11 gennaio 2021) Roma, 11 gen. (Adnkronos) - "Ogni giorno e anche oggiripete che il problema non sono i posti ma i, che l'urgenza assoluta e prioritaria è varare senza perdere tempo un Recovery Plan in grado di rispondere alle esigenze di questo Paese. Se lo pensa davvero basta che si decida a mettere da parte ogni minaccia didi porre continuamente sul tavolo nuovi e pretestuosi temi, come il Mes o il Ponte sullo Stretto, che con il Recovery Plan non c'entrano niente e servono solo a evitare che si sviluppi davvero quel confronto chechiede a parole". Così la senatrice di LeU Loredana De, presidente del gruppo Misto. "Il modo giusto, corretto e costruttivo di sviluppare questo confronto è portare proposte concrete e precise al tavolo della maggioranza, ...

DrAntoniaPagani : RT @PetrisDe: Non c’è #maggioranza che approverebbe mozione di #Renzi sul #Mes #LeU - petris_bruno : @matteosalvinimi Non ti devi preoccupare x il processo di Palermo, oltre avere ottimo avvocato. Io penso che dovreb… - bnegri1 : RT @PetrisDe: Non c’è #maggioranza che approverebbe mozione di #Renzi sul #Mes #LeU - VitaDiF : RT @PetrisDe: Non c’è #maggioranza che approverebbe mozione di #Renzi sul #Mes #LeU - AngelaGianoli : RT @PetrisDe: Non c’è #maggioranza che approverebbe mozione di #Renzi sul #Mes #LeU -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Petris Governo: De Petris, 'se Renzi vuole contenuti, smetta di minacciare crisi' LiberoQuotidiano.it Governo: De Petris, 'se Renzi vuole contenuti, smetta di minacciare crisi'

Roma, 11 gen. (Adnkronos) - "Ogni giorno e anche oggi Renzi ripete che il problema non sono i posti ma i contenuti , che l'urgenza assoluta e prioritaria è varare senza perdere tempo un Recovery Plan ...

Vertice di governo tra tensioni e accuse, verso Recovery in Cdm e confronto politico

Tre ore e mezzo di discussione, scintille tra Iv e Pd-M5s-Leu. Appena ricevute le carte, i renziani daranno una propria valutazione entro 24 ore ...

Roma, 11 gen. (Adnkronos) - "Ogni giorno e anche oggi Renzi ripete che il problema non sono i posti ma i contenuti , che l'urgenza assoluta e prioritaria è varare senza perdere tempo un Recovery Plan ...Tre ore e mezzo di discussione, scintille tra Iv e Pd-M5s-Leu. Appena ricevute le carte, i renziani daranno una propria valutazione entro 24 ore ...