Filippo Timi e il senso dell’amore: il Prologo di GQ (Di lunedì 11 gennaio 2021) Filippo Timi, attore, regista, scrittore e drammaturgo: in questi mesi sta lavorando sul senso dell’amore. Con un film, Il filo invisibile di Marco Puccioni, e in teatro, dove ha portato con Lucia Mascino Promenade de santé di Nicolas Bedos, regia di Giuseppe Piccioni. Per GQ firma il Prologo, l’articolo di apertura del giornale, chiedendosi: l’amore ci salverà (?). L’incipit: No! L’amore ci ha già salvato. Ora siamo noi che dobbiamo salvare lui. Ma come si salva l’amore? (qui l’autore ci pensa su) Col coraggio. La pandemia, riflette Filippo Timi, ci ha fatto capire quali siano le cose essenziali della vita. Ovvero: gli altri. E poter condividere con qualcuno il tempo e lo spazio. Perché da soli il mondo è più piccolo e non meno difficile.Tra ricordi personali, ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 11 gennaio 2021), attore, regista, scrittore e drammaturgo: in questi mesi sta lavorando sul. Con un film, Il filo invisibile di Marco Puccioni, e in teatro, dove ha portato con Lucia Mascino Promenade de santé di Nicolas Bedos, regia di Giuseppe Piccioni. Per GQ firma il, l’articolo di apertura del giornale, chiedendosi: l’amore ci salverà (?). L’incipit: No! L’amore ci ha già salvato. Ora siamo noi che dobbiamo salvare lui. Ma come si salva l’amore? (qui l’autore ci pensa su) Col coraggio. La pandemia, riflette, ci ha fatto capire quali siano le cose essenziali della vita. Ovvero: gli altri. E poter condividere con qualcuno il tempo e lo spazio. Perché da soli il mondo è più piccolo e non meno difficile.Tra ricordi personali, ...

CorriereUmbria : Filippo Timi torna su Sky con I delitti del BarLume #FilippoTimi #Perugia #Sky #DelittidelBarLume… - lizziemcgayire : RT @svagato1: Se Filippo Timi non mi ama ancora è perché non mi conosce - svagato1 : Se Filippo Timi non mi ama ancora è perché non mi conosce - cinemaniaco_fb : ?????????????? I DELITTI DEL BARLUME (2021) Clip della Serie TV con Filippo Timi e Stefano Fresi Guarda la clip de I DELIT… - culture_roma : “Il corpo”è il tema della quarta puntata di Metamorfosi, spettacolo online per un ritratto plurale della capitale t… -