Disidratazione: non sottovalutiamo l’effetto sui nostri occhi (Di lunedì 11 gennaio 2021) Alessandro Nunziati Sono numerosi gli effetti della Disidratazione sulla salute e sullo stato generale di benessere e sono spesso facilmente collegabili a mal di testa, sonnolenza, crampi, vertigini o calcoli renali. Più insidiose sono però conseguenze della Disidratazione meno comunemente associabili e che rischiano di compromettere funzioni assolutamente essenziali: i nostri occhi e la vista. La combinazione di Disidratazione e scarsa lubrificazione si percepisce come secchezza agli occhi e produce sensazione di affaticamento visivo, ancor più forte quando si passano numerose ore davanti ad uno schermo per lavoro o nella guida notturna. Uno studio del 2015 ha voluto analizzare se non bere quantità sufficienti di acqua oltre ad alterare il nostro stato di idratazione potesse ... Leggi su improntaunika (Di lunedì 11 gennaio 2021) Alessandro Nunziati Sono numerosi gli effetti dellasulla salute e sullo stato generale di benessere e sono spesso facilmente collegabili a mal di testa, sonnolenza, crampi, vertigini o calcoli renali. Più insidiose sono però conseguenze dellameno comunemente associabili e che rischiano di compromettere funzioni assolutamente essenziali: ie la vista. La combinazione die scarsa lubrificazione si percepisce come secchezza aglie produce sensazione di affaticamento visivo, ancor più forte quando si passano numerose ore davanti ad uno schermo per lavoro o nella guida notturna. Uno studio del 2015 ha voluto analizzare se non bere quantità sufficienti di acqua oltre ad alterare il nostro stato di idratazione potesse ...

PicenoTime : Disidratazione, non sottovalutiamo l’effetto sui nostri occhi - Fallout_botITA : Mi resta soltanto una vecchia cassa di vino. So che non farà che peggiorare la disidratazione, ma ormai preferisco… - AndPisani : Tempo fa mi emozionavo alle lacrime sentendo All of me di John Legend Ora non più. La disidratazione del mio cuore è completa ???????????? - TricksterLoki__ : più vado avanti con gli anni, più penso a quanto sono belle le stagioni calde. Non troppo, intendiamoci, soffrendo… - djmisterpiu : sto Paese non funziona so tutti da arresta,per esempio il mio avvocato abitava in condominio ,il condominio possied… -

Ultime Notizie dalla rete : Disidratazione non Disidratazione: non sottovalutiamo l'effetto sui nostri occhi Impronta Unika Mio padre anziano e il Covid, così il dolore ha bussato alla mia porta

Un uomo di 81 anni che da 52 giorni non mangia, la voce deformata dal flusso di ossigeno: «Non ce la faccio più, portami via con te». L’umanità nei gesti e nelle frasi di chi sfiora la pandemia ...

Maschera per capelli ricci: un alleato per dare forma e non solo per nutrire

Nutriente, modellante, disciplinane, anticrespo: come scegliere la maschera per capelli ricci, adatta a te, in base al tuo tipo e forma di riccio ...

Un uomo di 81 anni che da 52 giorni non mangia, la voce deformata dal flusso di ossigeno: «Non ce la faccio più, portami via con te». L’umanità nei gesti e nelle frasi di chi sfiora la pandemia ...Nutriente, modellante, disciplinane, anticrespo: come scegliere la maschera per capelli ricci, adatta a te, in base al tuo tipo e forma di riccio ...