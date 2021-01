Cyberpunk 2077 e la modalità multiplayer trapelata in alcuni leak (Di lunedì 11 gennaio 2021) CD Projekt RED sta attualmente lavorando a un progetto multiplayer dedicato a Cyberpunk 2077 e probabilmente alcuni dataminer potrebbero aver recuperato i primi dettagli grazie ai file di gioco. Tenete a mente tuttavia che non c'è ancora niente di ufficiale, perciò questa notizia per adesso riporta alcuni semplici rumor. Secondo quanto riportato, il file eseguibile per Cyberpunk 2077 presenta due distinte modalità di gioco multiplayer. Uno si chiama Heists e l'altro si chiama semplicemente Deathmatch. La modalità Heist sembra offrire un'esperienza più vicina alla missione per giocatore singolo, con "funzioni dedicate" come il numero di partecipanti alla rapina e molto altro. Per quanto riguarda la ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 11 gennaio 2021) CD Projekt RED sta attualmente lavorando a un progettodedicato ae probabilmentedataminer potrebbero aver recuperato i primi dettagli grazie ai file di gioco. Tenete a mente tuttavia che non c'è ancora niente di ufficiale, perciò questa notizia per adesso riportasemplici rumor. Secondo quanto riportato, il file eseguibile perpresenta due distintedi gioco. Uno si chiama Heists e l'altro si chiama semplicemente Deathmatch. LaHeist sembra offrire un'esperienza più vicina alla missione per giocatore singolo, con "funzioni dedicate" come il numero di partecipanti alla rapina e molto altro. Per quanto riguarda la ...

LoreGOV : RT @FrequenzaC: Continuano le avventure a Night City: oggi @MattiaHarlequin ci propone un racconto in prima persona di una giornata come un… - PlanetR7_ : Cyberpunk 2077, ci sono ancora tanti segreti da scoprire di @spaziogames - GamingToday4 : Cyberpunk 2077, il multiplayer: modalità e dettagli emergono da un leak - GamingToday4 : Cyberpunk 2077, una mod consente di giocare in terza persona: istruzioni e video - Desmondo90 : @Amos8125 @Carlo213Ge @IlRuralista L'Europa potrebbe diventare molto solida nel campo dei videogiochi. La compagnia… -