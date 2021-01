Coronavirus, team di esperti dell'Oms arriverà giovedì in Cina (Di lunedì 11 gennaio 2021) Il team internazionale di esperti dell'Oms sarà in Cina da giovedì 14 gennaio per accertare le origini del Coronavirus. Lo ha riferito la Commissione sanitaria nazionale di Pechino. La missione, a ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 11 gennaio 2021) Ilinternazionale di'Oms sarà inda14 gennaio per accertare le origini del. Lo ha riferito la Commissione sanitaria nazionale di Pechino. La missione, a ...

