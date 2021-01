Concorso Comune Pisa, 12 agenti di polizia municipale: bando, requisiti per accedere e prove (Di lunedì 11 gennaio 2021) Nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 5 gennaio 2021 è stato pubblicato l’avviso del Concorso Comune Pisa per 12 agenti di polizia municipale. Le unità sono così ripartite: 10 per il Comune di Pisa; 2 per il Comune di Vecchiano. Viste le previsioni di spesa e assunzionali contenute nel Piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2022, è stato autorizzato l’avviamento della procedura di selezione per contratti a tempo indeterminato e pieno. Tutti i possessori di un diploma di scuola secondaria di II grado sono ammessi a partecipare, inviando la domanda entro il 4 febbraio 2021. Ultime news sui concorsi in Toscana Concorso Comune Pisa per agenti di ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 11 gennaio 2021) Nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 5 gennaio 2021 è stato pubblicato l’avviso delper 12di. Le unità sono così ripartite: 10 per ildi; 2 per ildi Vecchiano. Viste le previsioni di spesa e assunzionali contenute nel Piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2022, è stato autorizzato l’avviamento della procedura di selezione per contratti a tempo indeterminato e pieno. Tutti i possessori di un diploma di scuola secondaria di II grado sono ammessi a partecipare, inviando la domanda entro il 4 febbraio 2021. Ultime news sui concorsi in Toscanaperdi ...

