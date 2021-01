Traffico Roma del 10-01-2021 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 10 gennaio 2021) LuceverdeBuongiorno eccoci di nuovo l’appuntamento con ilpochi gli spostamenti al momento nella capitale sicuramente condizionanti del maltempo e dalle regole della zona arancione ma da domani si cambia torna alla divisione dell’Italia in fasce di rischio e la regione Lazio passerà in zona gialla rafforzata con divieto di spostamento tra regioni se non per motivi certificati aperti bar ristoranti e fino alle 18 dopo solo asporto e consegna a domicilio resta comunque il divieto di uscita notturna quindi dalle 22 alle 5 ricordiamo agli autotrasportatori che anche per oggi non c’è nessuna limitazione per i mezzi pesanti che possono quindi liberamente transitare sull’intera rete stradale nazionale in città questa notte e nelle prossime due via del Corso resterà chiusa aldalle 22 alle 6 tra Piazza del Popolo e ...