San Pio: invariato il numero dei ricoveri ma c'è da registrare un decesso

Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Resta invariata la situazione relativa ai ricoveri presso il San Pio di Benevento. Ieri i ricoverati erano 45 e la cifra resta la stessa anche oggi, non ci sono stati nuovi dimessi. Purtroppo, però, c'è da registrare un decesso e si tratta di una persona residente nella provincia di Benevento.

Ultime Notizie dalla rete : San Pio Conegliano, lavori alle chiese di San Pio X e Immacolata di Lourdes: il Comune contribuisce alle spese con 40 mila euro Qdpnews COVID 19 - In preoccupante aumento i ricoveri nelle strutture ospedaliere della provincia di Taranto: ieri ve ne erano 270

Al Giannuzzi vi sono 54 pazienti, di cui 5 in Rianimazione L’ASL Taranto comunica che ieri l’ospedale “San Giuseppe Moscati” ospitava 65 pazienti affetti da Covid, così distribuiti: · 25 presso il rep ...

Il Granzette affila le armi. C’è lo scoglio Kick Off

Inizia il girone di ritorno per la serie A di calcio a 5 femminile con il Granzette che ospita nella palestra di San Pio X, a porte chiuse (alle 17, in diretta Facebook sulla piattaforma di Pmg SportF ...

