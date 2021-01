Pari tra Roma e Inter, vittorie per Lazio, Napoli e Verona (Di domenica 10 gennaio 2021) Roma-Inter 2-2 Termina in Parità il big match della 17^ giornata tra Roma e Inter, che si dividono la posta in palio al termine di una bella sfida terminata sul 2-2. Skriniar e Hakimi non bastano a ribaltare l'iniziale vantaggio di Pellegrini, i nerazzurri si fanno riprendere nel finale da Mancini e si devono accontentare di un solo punto. Ringrazia il Milan, che ora è a +3 in vetta e guadagna punti anche sui giallorossi, che restano terzi e provano comunque a mandare ancora segnali al campionato. Dopo una decina di minuti di totale equilibrio, la prima grandissima chance della sfida è per la formazione ospite: protagonista è Lukaku, che colpisce a botta sicura di testa da pochi passi, chiamando al miracolo un provvidenziale Pau Lopez. La Roma rischia anche poco più tardi su un ... Leggi su agi (Di domenica 10 gennaio 2021)2-2 Termina intà il big match della 17^ giornata tra, che si dividono la posta in palio al termine di una bella sfida terminata sul 2-2. Skriniar e Hakimi non bastano a ribaltare l'iniziale vantaggio di Pellegrini, i nerazzurri si fanno riprendere nel finale da Mancini e si devono accontentare di un solo punto. Ringrazia il Milan, che ora è a +3 in vetta e guadagna punti anche sui giallorossi, che restano terzi e provano comunque a mandare ancora segnali al campionato. Dopo una decina di minuti di totale equilibrio, la prima grandissima chance della sfida è per la formazione ospite: protagonista è Lukaku, che colpisce a botta sicura di testa da pochi passi, chiamando al miracolo un provvidenziale Pau Lopez. Larischia anche poco più tardi su un ...

you_trend : ???? #USA: secondo l’ultimo #sondaggio @YouGov, il 62% degli elettori americani pensa che quanto accaduto ieri a Wash… - Agenzia_Italia : Pari tra Roma e Inter, vittorie per Lazio, Napoli e Verona - f_burla : Pian piano ci stanno arrivando tutti. Un po' per volta. Quella tra Fca e Psa NON È (non è mai stata) una fusione al… - poicipenso4 : @NandoPiscopo1 @Rigna_over @Cristoincroce1 Insomma. Considera anche che mancano due-tre scontri diretti. Se l’Atala… - IamCALCIO : PARI CON GOL Il #Brindisi frena la corazzata #Bitonto: è 1-1 al 'Fanuzzi'. Cronaca e classifica ??… -