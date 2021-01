Governo: Iv contro vignetta del ‘Fatto’ su Bellanova, ‘squallida e becera macchietta’ (2) (Di domenica 10 gennaio 2021) (Adnkronos) – (Adnkronos) – Sulla stessa linea Maria Chiara Gadda: “Sì, il @fattoquotidiano è proprio al capolinea #bellaroba. Quando non si hanno argomenti, pure la satira diventa becera macchietta. La storia di @TeresaBellanova é la risposta migliore di fronte al #nulla”. Così come la senatrice Laura Garavini: “La #satira dovrebbe ironizzare sull’aspetto politico. Quando se la prende con l’aspetto fisico, evidentemente non ha nulla di concreto da obiettare. Grave che siano sempre le donne le vittime di questo atteggiamento @TeresaBellanova @fattoquotidiano”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 10 gennaio 2021) (Adnkronos) – (Adnkronos) – Sulla stessa linea Maria Chiara Gadda: “Sì, il @fattoquotidiano è proprio al capolinea #bellaroba. Quando non si hanno argomenti, pure la satira diventamacchietta. La storia di @Teresaé la risposta migliore di fronte al #nulla”. Così come la senatrice Laura Garavini: “La #satira dovrebbe ironizzare sull’aspetto politico. Quando se la prende con l’aspetto fisico, evidentemente non ha nulla di concreto da obiettare. Grave che siano sempre le donne le vittime di questo atteggiamento @Teresa@fattoquotidiano”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

fattoquotidiano : “Il bel mezzo di una pandemia globale e di una brutale recessione potrebbe non sembrare il momento più opportuno pe… - LegaSalvini : IVA ZANICCHI CONTRO IL GOVERNO - GiuliaGrilloM5S : Da mesi ormai stiamo vivendo una guerra contro un virus e non è certo il momento di innescare una crisi di Governo.… - lucia_tresco : @Lunadargento5 @AlfonsoBonafede Ma dovete smetterla di andare contro questo governo - Franciscktrue : @jxgiuliano @umanoantifa @aleappo53 @RobertoLocate14 o andare i Parlamento, votare contro il Governo, far andare il… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo contro Un’azione legale contro il governo il Resto del Carlino Governo: Iv contro vignetta del 'Fatto' su Bellanova, 'squallida e becera macchietta'

Roma, 10 gen (Adnkronos) - 'Una squallida vignetta', una 'becera macchietta', una 'medaglia al valore' al contrario. Non si risparmiano sui ...

Rosato tuona contro il Governo: “E’ il Presidente Conte a staccare la spina, non noi”

Che sia davvero finita per il Governo Conte bis? Rosato accusa quindi Conte di non affrontare i problemi, bensì nasconderli. Cosa ne sarà del Governo Conte Bis? Ettore Rosato si è completamente scagli ...

Roma, 10 gen (Adnkronos) - 'Una squallida vignetta', una 'becera macchietta', una 'medaglia al valore' al contrario. Non si risparmiano sui ...Che sia davvero finita per il Governo Conte bis? Rosato accusa quindi Conte di non affrontare i problemi, bensì nasconderli. Cosa ne sarà del Governo Conte Bis? Ettore Rosato si è completamente scagli ...