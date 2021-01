“C’è Posta per Te”, polemiche social sul pubblico in studio: «Nessun distanziamento e zero mascherine» (Di domenica 10 gennaio 2021) C’è Posta per Te parte con il botto ma anche con le polemiche. Molte persone hanno notato che tra le persone che componevano il pubblico in studio non sempre sono state rispettate le regole di distanziamento sociale e sui social si sono scatenate polemiche e anche proteste. Un po’ come era successo dopo la prima punta del Maurizio Costanzo Show. La trasmissione di Maria De Filippi ha ripreso con il pubblico in studio, un pubblico non troppo distanziato ma separato dal plexiglass, una soluzione che però alcuni telespettatori non hanno ritenuto prudente. Tanti hanno poi storto la bocca davanti alla mancata mascherina da parte dei postini sebbene abbiano sempre mantenuto la distanza. Le decisioni prese ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 10 gennaio 2021) C’èper Te parte con il botto ma anche con le. Molte persone hanno notato che tra le persone che componevano ilinnon sempre sono state rispettate le regole die e suisi sono scatenatee anche proteste. Un po’ come era successo dopo la prima punta del Maurizio Costanzo Show. La trasmissione di Maria De Filippi ha ripreso con ilin, unnon troppo distanziato ma separato dal plexiglass, una soluzione che però alcuni telespettatori non hanno ritenuto prudente. Tanti hanno poi storto la bocca davanti alla mancata mascherina da parte dei postini sebbene abbiano sempre mantenuto la distanza. Le decisioni prese ...

