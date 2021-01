Casu PD | “A Roma tornano assembramenti | non possiamo permettercelo”

Leggi su romadailynews

(Di domenica 10 gennaio 2021) POLITICA– “A, come purtroppo in altre zone d’Italia, stanno tornando ad aumentare le testimonianze di situazioni di assembramento. Non. Non ora che manca poco al traguardo”. Lo afferma in una nota il segretario del Pd, Andrea. “Capiamo le difficoltà di tutte e di tutti e siamo consapevoli degli enormi sforzi degli ultimi mesi, ma è proprio per questo che non dobbiamo disperdere tutti i sacrifici fatti per contenere il virus – continua– Ogni giorno, sono ancora centinaia e centinaia le vittime causate dal Covid. Per questo, dopo il miracolo compiuto dalla scienza in così poco tempo, ci appelliamo ancora una volta alla vostra responsabilità. La salute delle persone a cui più teniamo dipende anche da noi” conclude la nota.