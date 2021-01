Can Yaman in Italia per lavorare con la Gerini e Argentero: caos e multe (Di domenica 10 gennaio 2021) Can Yaman sbarca in Italia per lavorare con Claudia Gerini e Luca Argentero, ma scatena il caos, violando le regole e ricevendo una multa. L’attore turco è molto amato nel nostro paese e sta per iniziare una nuova avventura che lo porterà a recitare in uno spot con la Gerini diretto dal grande regista Ferzan Ozpetek. Non solo: nel futuro della star delle soap turche c’è anche un remake di Sandokan con Argentero. Protagonista di Daydreamer – Le ali del sogno, Can può contare su una nutrita schiera di fan che seguono i suoi spostamenti. Il suo arrivo a Roma, annunciato anche sui social, ha causato grande curiosità. L’attore, che soggiornava vicino via Veneto, presso l’Hotel Eden, si è concesso un inatteso bagno di folla, contravvenendo alle regole. ... Leggi su dilei (Di domenica 10 gennaio 2021) Cansbarca inpercon Claudiae Luca, ma scatena il, violando le regole e ricevendo una multa. L’attore turco è molto amato nel nostro paese e sta per iniziare una nuova avventura che lo porterà a recitare in uno spot con ladiretto dal grande regista Ferzan Ozpetek. Non solo: nel futuro della star delle soap turche c’è anche un remake di Sandokan con. Protagonista di Daydreamer – Le ali del sogno, Can può contare su una nutrita schiera di fan che seguono i suoi spostamenti. Il suo arrivo a Roma, annunciato anche sui social, ha causato grande curiosità. L’attore, che soggiornava vicino via Veneto, presso l’Hotel Eden, si è concesso un inatteso bagno di folla, contravvenendo alle regole. ...

