Basket, Serie A1 2020/2021: risultati e classifica (Di domenica 10 gennaio 2021) I risultati e la classifica del campionato di Serie A1 2020/2021. Il massimo campionato torna alla formula a sedici squadre dopo la stagione anomala appena passata. Come di consueto trenta partite di regular season, al termine delle quali le prime otto approderanno ai playoff scudetto. Alla vigilia del campionato l’Olimpia Milano parte davanti a tutte, a seguire Virtus Bologna, Reyer Venezia e Dinamo Sassari. Sportface seguirà ogni incontro e ogni istante del campionato. Di seguito la classifica e tutti i risultati. classifica AX Armani Exchange Milano 24 Happy Casa Brindisi 20 Segafredo Virtus Bologna 18 Banco di Sardegna Sassari 18 Umana Reyer Venezia 16 Carpegna Prosciutto Pesaro 14 Unahotels Reggio Emilia 12 Dolomiti Energia Trento ... Leggi su sportface (Di domenica 10 gennaio 2021) Ie ladel campionato diA1. Il massimo campionato torna alla formula a sedici squadre dopo la stagione anomala appena passata. Come di consueto trenta partite di regular season, al termine delle quali le prime otto approderanno ai playoff scudetto. Alla vigilia del campionato l’Olimpia Milano parte davanti a tutte, a seguire Virtus Bologna, Reyer Venezia e Dinamo Sassari. Sportface seguirà ogni incontro e ogni istante del campionato. Di seguito lae tutti iAX Armani Exchange Milano 24 Happy Casa Brindisi 20 Segafredo Virtus Bologna 18 Banco di Sardegna Sassari 18 Umana Reyer Venezia 16 Carpegna Prosciutto Pesaro 14 Unahotels Reggio Emilia 12 Dolomiti Energia Trento ...

sportface2016 : #LBASerieA Venezia è infallibile dall'arco, Reggiana spazzata via dal campo: finisce 95-75 per gli uomini di De R… - GazzettinoL : Basket Serie A 15a giornata 85-92 Dolomiti TN-Segafredo BO 69-82 Lavoropiù BO-Allianz TS 98-88 Carpegna PS-Ge… - LuigiLiccardo6 : RT @Eurosport_IT: Si chiude la 15a giornata di Serie A: successi per Virtus Bologna, Trieste, Pesaro, Sassari e Venezia ? - Eurosport_IT : Si chiude la 15a giornata di Serie A: successi per Virtus Bologna, Trieste, Pesaro, Sassari e Venezia ?… - We_Pesaro : RT @RaiSport: ?? Vittorie per #Trieste, #Pesaro e #Sassari Nella 15ª giornata di #SerieA i sardi agganciano #Bologna al 3° posto https://t.… -