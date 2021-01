Viabilità Roma Regione Lazio del 09-01-2021 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 9 gennaio 2021)DEL 7 GENNAIOORE 9.20 CLAUDIO VELOCCIA BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI STRADE DEL TERRITORIO SULLA STRADA REGIONALE NETTUNENSE SI RALLENTA A PVONA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA DEL MARE NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA CASILINA RALLENTAMENTI A FINOCCHIO ALLL’ALTEZZA DI VIA DI PRATAPORCI NELLE DUE DIREZIONI SI RALLENTA IN VIA NOMENTANA A TOR LUPARA, TRA VIA VALLE DEI CORSI E VIA PRIMO MAGGIO NEI DUE SENSI DI MARCIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO, SERVIZIO FERROVIARIO DELLACIVITA VITERBO SOSPESO TRA SANT’ORESTE E CATALANO PER LAVORI AD UN PASSAGGIO A LIVELLO NEL COMUNE DI CIVITA CASTELLANA FINO A DOMANI 10 GENNAIO IL SERVIZIO TRAM 3 MODIFICATO PER LAVORI ALLA RETE TRANVIARIA, ...