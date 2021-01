Vecchio Venerando: 2021 sarà annata difficile, migliorerà da Aprile (Di sabato 9 gennaio 2021) Il Vecchio Venerando ha acceso il Pignarul di Tarcento e ha guardato dove andava il fumo. Questa la sua analisi: “Ha bruciato bene, il fumo tende a sud. Andremo poco all’estero, speriamo di riprenderci presto. i primi mesi dell’anno saranno duri, ci aspettano un febbraio e marzo forse peggiori rispetto al 2020. Poi ci sarà un miglioramento da Pasqua e il 2021 continuerà a migliorare da lì in poi”. Guarda le immagini dell’accensione del Pignarul e ascolta le parole del Vecchio Venerando Leggi su udine20 (Di sabato 9 gennaio 2021) Ilha acceso il Pignarul di Tarcento e ha guardato dove andava il fumo. Questa la sua analisi: “Ha bruciato bene, il fumo tende a sud. Andremo poco all’estero, speriamo di riprenderci presto. i primi mesi dell’anno saranno duri, ci aspettano un febbraio e marzo forse peggiori rispetto al 2020. Poi ciun miglioramento da Pasqua e ilcontinuerà a migliorare da lì in poi”. Guarda le immagini dell’accensione del Pignarul e ascolta le parole del

