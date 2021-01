Serie A, Genoa-Bologna 2-0: Zajc e Destro rilanciano Ballardini (Di sabato 9 gennaio 2021) Non è svanito l'effetto Ballardini sul Genoa, che dopo la sconfitta sul campo del Sassuolo si rialza a Marassi e con le reti di Zajc e dell'ex di turno Destro stende il Bologna (2-0) nel secondo ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 9 gennaio 2021) Non è svanito l'effettosul, che dopo la sconfitta sul campo del Sassuolo si rialza a Marassi e con le reti die dell'ex di turnostende il(2-0) nel secondo ...

DiMarzio : Il #Genoa è ai dettagli per il ritorno in Serie A di Kevin #Strootman - TuttoMercatoWeb : Genoa, Strootman atteso lunedì per le visite. Già in campo nella trasferta contro l'Atalanta? - romeoagresti : Ormai definite le operazioni #Rovella alla #Juve (rimarrà in prestito ai rossoblù) e #Portanova al #Genoa, i due cl… - lagallinara : RT @Eurosport_IT: Zajc e Destro trascinano il Genoa, il Bologna cade a Marassi ???? #SerieA | #GenoaBologna - Alessandrolux : Serie A, Genoa batte Bologna -