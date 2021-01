Salto con gli sci, Titisee-Neustadt 2021: ennesimo successo per Stoch, Granerud e Zyla sul podio (Di sabato 9 gennaio 2021) Il polacco Kamil Stoch vince la gara maschile di Salto con gli sci di Titisee-Neustadt 2021 con il punteggio di 281.6 precedendo il norvegese Halvor-Egner Granerud e l’altro polacco Piotr Zyla. Giù dal podio il tedesco Eisenbichler, Stekala e l’austriaco Kraft; completano la top-ten Kubacki, Lindvik, Johansson e Huber. CLASSIFICA Titisee-Neustadt 2021 Stoch (POL) 281.6 Granerud (NOR) 277.6 Zyla (POL) 270.8 Eisenbichler (GER) 268.7 Stekala (POL) 265.2 Kraft (AUT) 163.3 Kubacki (POL) 262.3 Lindvik (NOR) 259.2 Johansson (NOR) 255.7 Huber (AUT) 252.4 SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 9 gennaio 2021) Il polacco Kamilvince la gara maschile dicon gli sci dicon il punteggio di 281.6 precedendo il norvegese Halvor-Egnere l’altro polacco Piotr. Giù dalil tedesco Eisenbichler, Stekala e l’austriaco Kraft; completano la top-ten Kubacki, Lindvik, Johansson e Huber. CLASSIFICA(POL) 281.6(NOR) 277.6(POL) 270.8 Eisenbichler (GER) 268.7 Stekala (POL) 265.2 Kraft (AUT) 163.3 Kubacki (POL) 262.3 Lindvik (NOR) 259.2 Johansson (NOR) 255.7 Huber (AUT) 252.4 SportFace.

