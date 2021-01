Napoli, allenamento col gruppo per Koulibaly e Demme (Di sabato 9 gennaio 2021) Si è conclusa la seduta mattutina del Napoli al Training Center. Gli azzurri stanno infatti preparando la sfida al Friuli di Udine, valida per la diciassettesima giornata di Serie A e in programma domenica alle ore 15:00. La squadra ha lavorato sui campi 1 e 2 dopo un’iniziale fase di riscaldamento. A seguire esercitazione tattica, prima a reparti e poi con l’intero gruppo. Malcuit si è dedicato al lavoro personalizzato, mentre Koulibaly e Demme hanno svolto l’intera seduta in gruppo. Terapie e lavoro personalizzato invece per Mertens, come riportato dal sito ufficiale del Napoli. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 9 gennaio 2021) Si è conclusa la seduta mattutina delal Training Center. Gli azzurri stanno infatti preparando la sfida al Friuli di Udine, valida per la diciassettesima giornata di Serie A e in programma domenica alle ore 15:00. La squadra ha lavorato sui campi 1 e 2 dopo un’iniziale fase di riscaldamento. A seguire esercitazione tattica, prima a reparti e poi con l’intero. Malcuit si è dedicato al lavoro personalizzato, mentrehanno svolto l’intera seduta in. Terapie e lavoro personalizzato invece per Mertens, come riportato dal sito ufficiale del. SportFace.

