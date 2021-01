Lodi, vede fumo sospetto ed interviene: vigile del fuoco fuori servizio salva una donna (Di sabato 9 gennaio 2021) Lodi, 09 gennaio 2021 - Un vigile del fuoco fuori servizio vede del fumo uscire da un'abitazione, salva una donna e scongiura un incendio. Marco Addattilo, esperto Vigili del fuoco, questo pomeriggio ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 9 gennaio 2021), 09 gennaio 2021 - Undeldeluscire da un'abitazione,unae scongiura un incendio. Marco Addattilo, esperto Vigili del, questo pomeriggio ...

VAZN_ITALIA : RT @qn_giorno: #Lodi, vede fumo sospetto ed interviene: vigile del fuoco fuori servizio salva una donna - qn_giorno : #Lodi, vede fumo sospetto ed interviene: vigile del fuoco fuori servizio salva una donna - PaoloFurani : @djaniceto @davidedesario @leggoit Sono parecchi anni che non gode di entusiasmanti lodi, per quanto ricordo sempre… - roby011268 : RT @Nino_TheBest: 'Il problema è che io e lui siamo ben riconoscibili, per cui (...) forse l’ideale potrebbe essere la chiusura del tuo loc… - CosimoBon : RT @Nino_TheBest: 'Il problema è che io e lui siamo ben riconoscibili, per cui (...) forse l’ideale potrebbe essere la chiusura del tuo loc… -