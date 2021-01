LIVE Tour de Ski 2021, Sprint Val di Fiemme in DIRETTA: al via le finali, Pellegrino e De Fabiani puntano in alto! Out Scardoni e Debertolis (Di sabato 9 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.31: Se ne vanno Parmakoski e Sorina. Vince la finlandese, fuori tutte le altre. Le ripescate saranno Parmakoski e Faehndrich 13.28: Al via la quinta e ultima batteria con Sorina (Rus), Kern (Usa), Parmakoski (Fin), Lundgren (Swe), Fink (Ger), Stadlober (Aut) 13.26: LA vittoria della capoclassifica Diggins che si impone su Dahlqvist. Eliminate Hennig e Andersson che dunque perde ulteriore terreno su Diggins 13.22: Al via la quarta batteria con Dahlqvist (Swe), Diggins (Usa), Hennig (Ger), Andersson (Swe), Janatova (Cze), Zhambalova (Rus) 13.20: L’Italia perde anche la sua seconda rappresentante, Lucia Scardoni che sfiora la qualificazione ma è terza alle spalle di Ribom e Brennan e con un tempo non buono per il ripescaggio 13.15: Al via la terza batteria con Van der Graaff (Sui), Ribom (Swe), ... Leggi su oasport (Di sabato 9 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.31: Se ne vanno Parmakoski e Sorina. Vince la finlandese, fuori tutte le altre. Le ripescate saranno Parmakoski e Faehndrich 13.28: Al via la quinta e ultima batteria con Sorina (Rus), Kern (Usa), Parmakoski (Fin), Lundgren (Swe), Fink (Ger), Stadlober (Aut) 13.26: LA vittoria della capoclassifica Diggins che si impone su Dahlqvist. Eliminate Hennig e Andersson che dunque perde ulteriore terreno su Diggins 13.22: Al via la quarta batteria con Dahlqvist (Swe), Diggins (Usa), Hennig (Ger), Andersson (Swe), Janatova (Cze), Zhambalova (Rus) 13.20: L’Italia perde anche la sua seconda rappresentante, Luciache sfiora la qualificazione ma è terza alle spalle di Ribom e Brennan e con un tempo non buono per il ripescaggio 13.15: Al via la terza batteria con Van der Graaff (Sui), Ribom (Swe), ...

- infoitsport : LIVE Tour de Ski 2021, Mass start Val di Fiemme in DIRETTA. Fantastico De Fabiani: è secondo! Neprayeva, prima vitt… - infoitsport : LIVE Tour de Ski 2021, Sprint Val di Fiemme in DIRETTA: Pellegrino primo in qualificazione! De Fabiani, Scardoni e…