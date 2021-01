L'assessora di FdI e il selfie come Jake lo Sciamano, scoppia la polemica sui social (Di sabato 9 gennaio 2021) Clara Pastorelli, in quota Fratelli d’Italia è assessore a Sport e Commercio del Comune di Perugia. Prima la foto, poi la giustificazione: «Ho fatto la zarina, la mia era iornia» Leggi su lastampa (Di sabato 9 gennaio 2021) Clara Pastorelli, in quota Fratelli d’Italia è assessore a Sport e Commercio del Comune di Perugia. Prima la foto, poi la giustificazione: «Ho fatto la zarina, la mia era iornia»

Ultime Notizie dalla rete : assessora FdI L'assessora di FdI come Jake lo Sciamano, scoppia la polemica sui social la Repubblica Assalto al Congresso Usa: arrestato Jake Angeli, lo sciamano sostenitore di Trump e simbolo dell'irruzione

L’assessora di FdI come lo sciamano di Capitol Hill in un selfie: “Fb bannerà pure me?”

“Forza sempre e comunque Stati Uniti d’America. Spesso ciò che sembra reale non lo è. Fb bannerà pure me?”, lo ha scritto Clara Pastorelli, assessora di Fratelli d’Italia al Comune di Perugia, pubblic ...

