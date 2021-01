Chi è Serena Rutelli, la figlia adottiva di Barbara Palombelli salvata dalle violenze (Di sabato 9 gennaio 2021) Barbara Palombelli oggi sarà ospite insieme al marito, Francesco Rutelli, nel programma Verissimo, condotto da Silvia Toffanin. La nota conduttrice di Forum ha raccontato un evento spiacevole della vita della figlia Serena, concorrente del Grande Fratello nel 2016. Lei e il marito sono sposati da molti anni e nel 1982 hanno avuto il primo ed unico figlio naturale, Giorgio. Successivamente hanno deciso di adottare Francisco, Serena e Monica. Una famiglia molto numerosa, una grande difficoltà riuscire a gestire tutti, come ha detto la Palombelli. Serena ha vissuto per tre anni in casa famiglia prima di essere adottata. Ha partecipato al Grande Fratello 16 ottenendo il consenso sia degli altri concorrenti che del pubblico a casa. Il dramma che ha ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 9 gennaio 2021)oggi sarà ospite insieme al marito, Francesco, nel programma Verissimo, condotto da Silvia Toffanin. La nota conduttrice di Forum ha raccontato un evento spiacevole della vita della, concorrente del Grande Fratello nel 2016. Lei e il marito sono sposati da molti anni e nel 1982 hanno avuto il primo ed unico figlio naturale, Giorgio. Successivamente hanno deciso di adottare Francisco,e Monica. Una famiglia molto numerosa, una grande difficoltà riuscire a gestire tutti, come ha detto laha vissuto per tre anni in casa famiglia prima di essere adottata. Ha partecipato al Grande Fratello 16 ottenendo il consenso sia degli altri concorrenti che del pubblico a casa. Il dramma che ha ...

_lallero_serena : RT @isorrisidiem: Stefania: “Oggi sto un po’ giù e quando sto così ho bisogno di Tommy che devo fa.” C’è chi ha pianto e chi mente. Li amo… - annak65649009 : @AlvisiConci @umanoantifa @danieledv79 @ChuckieeTheDoll @Axen0s @ItaliaViva Serena stacce te. Io quando sento che q… - serena_cividini : RT @_Nico_Piro_: Chi pensa che all'inferno brucino le fiamme, non ha visto il campo #migranti di #Lipa in #Bosnia La rotta balcanica si fe… - anima_serena : 'La volontà di Dio non produce peccati o imperfezioni. Chi vive in ogni istante della sua vita la volontà di Dio, r… - LaRompiB : RT @greatnanni: Qualcuno sceglie di vivere come può. Qualcun altro come deve. E poi c'è chi sceglie di vivere come crede. Ma per quello ci… -