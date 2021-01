C’è posta per te, Maria De Filippi non ci sta: “Ma dove va?” (Di domenica 10 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. ‘C’è posta per te’ è ufficialmente tornato. Ed ecco che non sono mancati i momenti di confusione nella prima puntata: i dettagli. Come detto e scritto in più di un’occasione, gennaio 2021 è il mese del ritorno di tantissimi programmi tanto amati e seguiti. Tra questi non poteva e ovviamente non esserci ‘C’è posta per Leggi su youmovies (Di domenica 10 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. ‘C’èper te’ è ufficialmente tornato. Ed ecco che non sono mancati i momenti di confusione nella prima puntata: i dettagli. Come detto e scritto in più di un’occasione, gennaio 2021 è il mese del ritorno di tantissimi programmi tanto amati e seguiti. Tra questi non poteva e ovviamente non esserci ‘C’èper

trash_italiano : 9 Gennaio 2021: inizia C'è Posta Per Te - davidemaggio : Quest’anno c’è posta solo per chi ama la musica ?? #cepostaperte - trash_italiano : Almeno sabato inizia C’è Posta Per Te - bescirax : RT @eliscrivecose: Devo iniziare a frequentare soltanto gente che mi possa assicurare che tra 57 anni mi cercherà a c’è posta per te basta… - white___lines : RT @eliscrivecose: Devo iniziare a frequentare soltanto gente che mi possa assicurare che tra 57 anni mi cercherà a c’è posta per te basta… -

Ultime Notizie dalla rete : C’è posta Cashback e cannabis legale: ecco l'ultimo connubio scoperto Fortune Italia