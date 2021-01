Beppe Fiorello racconta la sua famiglia. Con la "colonna" sonora di Modugno - (Di sabato 9 gennaio 2021) Laura Rio Nell'adattamento dello spettacolo teatrale ospiti Favino, Turci e Abbagnato Chissà perché quei fratelli sono diventati (quasi) tutti artisti, attori, scrittori, showman. Famosi, amati, apprezzati e senza l'ombra di gelosie o invidie tra di loro. Ce lo spiega il più piccolo della nidiata, Giuseppe, Beppe per il pubblico, il quale, vincendo timidezza e ritrosia, mette in scena la dinastia Fiorello. Un'allegra e chiassosa famiglia siciliana, con un padre amante della musica e, soprattutto, delle canzoni di Modugno che ha dato i natali a lui, a Rosario (Fiore) e alla sorella Catena, scrittrice e conduttrice (l'altra sorella Anna è negoziante). Lunedì, i Fiorello sbarcano su Raiuno in una serata evento: l'adattamento per la tv dello spettacolo teatrale Penso che un sogno così, ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 9 gennaio 2021) Laura Rio Nell'adattamento dello spettacolo teatrale ospiti Favino, Turci e Abbagnato Chissà perché quei fratelli sono diventati (quasi) tutti artisti, attori, scrittori, showman. Famosi, amati, apprezzati e senza l'ombra di gelosie o invidie tra di loro. Ce lo spiega il più piccolo della nidiata, Giuseppe,per il pubblico, il quale, vincendo timidezza e ritrosia, mette in scena la dinastia. Un'allegra e chiassosasiciliana, con un padre amante della musica e, soprattutto, delle canzoni diche ha dato i natali a lui, a Rosario (Fiore) e alla sorella Catena, scrittrice e conduttrice (l'altra sorella Anna è negoziante). Lunedì, isbarcano su Raiuno in una serata evento: l'adattamento per la tv dello spettacolo teatrale Penso che un sogno così, ...

