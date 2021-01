Barcellona super, 4-0 al Granada. Koeman: “Ora è tornata la fiducia” (Di sabato 9 gennaio 2021) Due gol di Leo Messi e due palloni in rete per Antoine Griezmann. Finalmente i migliori attaccanti del Barcellona fanno un regalo ai loro tifosi, riuscendo a esprimersi al meglio insieme. E i catalani sfruttano questo momento favorevole demolendo nettamente il Granada con un perentorio 4-0. La squadra di Ronald Koeman sembra aver trovato il giusto equilibrio e mette nel mirino la zona Champions.caption id="attachment 980623" align="alignnone" width="1024" Messi Griezmann (getty images)/captionfiduciaProprio il tecnico olandese spiega le sue sensazioni al termine del match: "Per vincere titoli non basta un singolo giocatore, serve la squadra e il gruppo. Se tutti stanno bene possiamo lottare per vincere qualcosa. Colmare il gap con la capolista è difficile ma questa settimana appena passata mi dà ... Leggi su itasportpress (Di sabato 9 gennaio 2021) Due gol di Leo Messi e due palloni in rete per Antoine Griezmann. Finalmente i migliori attaccanti delfanno un regalo ai loro tifosi, riuscendo a esprimersi al meglio insieme. E i catalani sfruttano questo momento favorevole demolendo nettamente ilcon un perentorio 4-0. La squadra di Ronaldsembra aver trovato il giusto equilibrio e mette nel mirino la zona Champions.caption id="attachment 980623" align="alignnone" width="1024" Messi Griezmann (getty images)/captionProprio il tecnico olandese spiega le sue sensazioni al termine del match: "Per vincere titoli non basta un singolo giocatore, serve la squadra e il gruppo. Se tutti stanno bene possiamo lottare per vincere qualcosa. Colmare il gap con la capolista è difficile ma questa settimana appena passata mi dà ...

apetrazzuolo : LIGA - il Barcellona torna super con Messi e Griezmann, battuto il Granada per 4-0 - RaiSport : ?? Il #Barça torna super con #Messi e #Griezmann Vince 4-0 a #Granada, è terzo. Doppiette della '#Pulce' e del fran… - sportface2016 : #EuroLeague 2020/2021: il resoconto della diciottesima giornata. #Baskonia supera #Cska con un super #Polonara - AnnaDanielli3 : #McKennie ma chi è? Ma dove giocava? È scarso. Gol al barcellona spettacolare gol al torino super gol al Milan fant… - IMilanista96 : Comunque gli Juventini super gasati per aver battuto un Milan con 7 assenze ?? come quando hanno battuto un Barcello… -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona super Liga: il Barcellona torna super con Messi e Griezmann Agenzia ANSA LIGA - il Barcellona torna super con Messi e Griezmann, battuto il Granada per 4-0

Il Barcellona non sembra volersi più fermare. La squadra di Ronald Koeman ha conquistato la terza vittoria nelle ultime quattro partite della Liga, imponendosi 4-0 nello stadio Nuevo Los Carmenes di G ...

Calcio: il Barcellona torna super con Messi e Griezmann

(ANSA) – ROMA, 09 GEN – Il Barcellona non sembra volersi più fermare. La squadra di Ronald Koeman ha conquistato la terza vittoria nelle ultime quattro partite della Liga, imponendosi 4-0 nello stadio ...

Il Barcellona non sembra volersi più fermare. La squadra di Ronald Koeman ha conquistato la terza vittoria nelle ultime quattro partite della Liga, imponendosi 4-0 nello stadio Nuevo Los Carmenes di G ...(ANSA) – ROMA, 09 GEN – Il Barcellona non sembra volersi più fermare. La squadra di Ronald Koeman ha conquistato la terza vittoria nelle ultime quattro partite della Liga, imponendosi 4-0 nello stadio ...