"Avete visto?!". Ilary Blasi, nulla sfugge. E per molti ci sono ben pochi dubbi dopo quel gesto sul GF Vip (Di sabato 9 gennaio 2021) Continua a scrivere la Barra: 'Oggi mi sveglio e leggo alcuni commenti e cerco di capire cosa sia successo in televisione, in prima serata. Perché questo è costume, questo è un fenomeno da analizzare ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 9 gennaio 2021) Continua a scrivere la Barra: 'Oggi mi sveglio e leggo alcuni commenti e cerco di capire cosa sia successo in televisione, in prima serata. Perché questo è costume, questo è un fenomeno da analizzare ...

RollingStoneita : Se non lo avete ancora visto, fatelo SUBITO #Ciao2020 #2gennaio - nuntaregge : posso dire che mi fate senso visto che volete fare gli overparty a dayane solo perché la odiate ma avete giustifica… - BPistocchi : @NicolaRaiano Ma il plan voi l’avete visto?Esiste? Ah la fake, Renzi vuole il ponte sullo stretto, così distogliamo… - obvae_ : RT @anachronique_: Avete mai visto Day4ne in un contesto che non fosse quello in cui si parla male di qualcuno? Dove c'è Day4ne c'è un tagl… - caeruleusfreya : #evandroislovedparty RAGA RAGA RAGA L'AVETE SENTITO, L'AVETE VISTO? NO VABBÈ RAGA È UN CUCCIOLO. SE AVETE SENTITO U… -

Ultime Notizie dalla rete : Avete visto Rovella: «Il mio difetto? Perdo le staffe, avete visto con la Juve…» Juventus News 24 Il cieco e le ragazzine molestate sul bus, i pm fanno ricorso: «Lui se n’è approfittato»

La giudice Ilaria de Magistris ha assolto il 40enne, denunciato da una professoressa del liceo Parini perché palpeggiava le studentesse. Ora la Procura impugna il provvedimento: «Pregiudizio? Sì, ma n ...

Albano Carrisi e Gianni Morandi quasi parenti? C’entra Jasmine

Carrisi e Morandi, c'è una parentela sfiorata: 'colpa' dei giovani di casa, l'ex fidanzato di Jasmine è il nipote del cantante?

La giudice Ilaria de Magistris ha assolto il 40enne, denunciato da una professoressa del liceo Parini perché palpeggiava le studentesse. Ora la Procura impugna il provvedimento: «Pregiudizio? Sì, ma n ...Carrisi e Morandi, c'è una parentela sfiorata: 'colpa' dei giovani di casa, l'ex fidanzato di Jasmine è il nipote del cantante?