Arrestato Adam Johnson, l'uomo con il podio di Nancy Pelosi: non era un attore pagato da Biden (Di sabato 9 gennaio 2021) Arrivano notizie ufficiali dagli Stati Uniti a proposito di Adam Johnson, l'uomo immortalato con il podio di Nancy Pelosi durante gli scontri di Washington. Contrariamente a quello che si è detto nei giorni scorsi su di lui e su Jack Angeli, anch'egli Arrestato oggi 9 gennaio, non si tratta di attori pagati da Biden. I sostenitori di Trump, infatti, erano QAnon a tutti gli effetti. Proprio in questi minuti, non a caso, stanno arrivando conferme importanti dagli USA sotto questo punto di vista.

