Zidane: "A Pamplona voglio vedere il migliore Real Madrid. Hazard è pronto per giocare" (Di venerdì 8 gennaio 2021) Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, ha presentato così in conferenza stampa la gara di domani contro l'Osasuna: "Ci aspetta una gara difficile, dovremo mostrare il miglior Real Madrid e provare a fare altri punti. Ci serve concentrazione massima". Come ha vissuto l'isolamento?"Il mio tampone è risultato negativo, non c'è altro da dire. Sono pronto, dopo qualche ora di incertezza anche io potrò viaggiare con la squadra alla volta di Pamplona". Modric, Ramos e Lucas resteranno al Real Madrid?"Io voglio che tutti e tre risolvano quanto prima la loro situazione contrattuale. Non voglio che il loro futuro sia lontano dal Real, anche se nel calcio non sai mai cosa possa ...

