Trump ammette vittoria di Biden, ma non andrà a cerimonia di insediamento (Di venerdì 8 gennaio 2021) Dopo le violenze dell'assalto a Capitol Hill a Washington, Donald Trump, per la prima volta, ammette la sconfitta elettorale. senza mai nominare Joe Biden, Dichiara, infatti, che ci sarà una nuova ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 8 gennaio 2021) Dopo le violenze dell'assalto a Capitol Hill a Washington, Donald, per la prima volta,la sconfitta elettorale. senza mai nominare Joe, Dichiara, infatti, che ci sarà una nuova ...

