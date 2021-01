Sette minuti dopo la mezzanotte: Tom Holland viene ringraziato nei titoli, ecco perché (Di venerdì 8 gennaio 2021) Nei titoli di coda di Sette minuti dopo la mezzanotte appare un misterioso ringraziamento in onore di Tom Holland che non figura nel cast del film. Tom Holland, che aveva precedentemente collaborato con il regista J.A. Bayona in The Impossible, ha ricevuto uno speciale ringraziamento nei titoli di coda di Sette minuti dopo la mezzanotte per aver interpretato un ruolo segreto del film. Holland ha contribuito alla creazione del mostro, doppiato da Liam Neeson, aiutando l'attore che doveva recitare con la creatura. "Ha dato vita al mostro" ha confermato Bayona. "Ci ha aiutato facendo in modo che Lewis MacDougall avesse qualcosa da guardare mentre parlava col mostro." ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 8 gennaio 2021) Neidi coda dilaappare un misterioso ringraziamento in onore di Tomche non figura nel cast del film. Tom, che aveva precedentemente collaborato con il regista J.A. Bayona in The Impossible, ha ricevuto uno speciale ringraziamento neidi coda dilaper aver interpretato un ruolo segreto del film.ha contribuito alla creazione del mostro, doppiato da Liam Neeson, aiutando l'attore che doveva recitare con la creatura. "Ha dato vita al mostro" ha confermato Bayona. "Ci ha aiutato facendo in modo che Lewis MacDougall avesse qualcosa da guardare mentre parlava col mostro." ...

