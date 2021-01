Positiva la Borsa di New York. In USA calano i posti di lavoro (Di venerdì 8 gennaio 2021) (TeleBorsa) – Partenza in cauto rialzo per la Borsa di Wall Street con gli investitori che si concentrano sul conto alla rovescia per l’insediamento del nuovo presidente, con la speranza di un nuovo piano di stimoli che rilanci l’economia dopo il Covid-19. Delude il rapporto mensile sull’occupazione statunitense: calano di 140 mila unità gli occupati nei settori non agricoli, ma il tasso di disoccupazione è stabile al 6,7%, come il mese precedente. Sulle prime rilevazioni, il Dow Jones sale dello 0,25% a 31.118 punti; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per l’S&P-500, che arriva a 3.822 punti. In rialzo il Nasdaq 100 (+0,81%); come pure, in moderato rialzo l’S&P 100 (+0,5%). In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti energia (+1,05%), beni di consumo secondari (+0,96%) e informatica (+0,71%). In cima ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 8 gennaio 2021) (Tele) – Partenza in cauto rialzo per ladi Wall Street con gli investitori che si concentrano sul conto alla rovescia per l’insediamento del nuovo presidente, con la speranza di un nuovo piano di stimoli che rilanci l’economia dopo il Covid-19. Delude il rapporto mensile sull’occupazione statunitense:di 140 mila unità gli occupati nei settori non agricoli, ma il tasso di disoccupazione è stabile al 6,7%, come il mese precedente. Sulle prime rilevazioni, il Dow Jones sale dello 0,25% a 31.118 punti; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per l’S&P-500, che arriva a 3.822 punti. In rialzo il Nasdaq 100 (+0,81%); come pure, in moderato rialzo l’S&P 100 (+0,5%). In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti energia (+1,05%), beni di consumo secondari (+0,96%) e informatica (+0,71%). In cima ...

