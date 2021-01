“Perché commentano senza nemmeno aver letto l’articolo?”

Leggi su termometropolitico

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Titolo: ANZIANO VACCINATO, MUORETesto: M.R., di anni 98, si è spento nell’Ospedale di Santa Maria Maggiore per cause naturali. Si era vaccinato nel 1975 al vaiolo. Probabilmente avrebbe dovuto vaccinarsi al Covid nei prossimi mesi. Si attendono i risultati dell’autopsia Titolo: MILANO, GIOVANE MUORE DOPO IL VACCINOTesto: N.Z., pregiudicato per reati di spaccio, rapina ed estorsione, è morto stamattina a Rogoredo dopo un conflitto a fuoco con una banda di spacciatori. Aveva fatto il vaccino trivalente nel 1989. I medici, comunque, escludono qualsiasi collegamento con il decesso causato da trentadue proiettili calibro 7.65. Segui Termometro Politico su Google News “Il principe William insulta i giornalisti, il web si indigna” Titolo: UN METEORITE POTREBBE COLPIRE LA TERRA A FEBBRAIOTesto: L’asteroide WZG-45 è noto alla Nasa da tempo. Ha le dimensioni di un’automobile di ...