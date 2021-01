Omicidio Montecassiano, i famigliari rimangono in silenzio all’interrogatorio (Di venerdì 8 gennaio 2021) Ieri in tarda mattinata si è tenuto l’interrogatorio dei famigliari di Rosina Carsetti, la donna di 78 anni uccisa la sera della vigilia all’interno della sua villetta, da un ladro che era entrato per commettere una rapina. Questa è la versione dei famigliari, che sin da subito, però, non ha convinto gli inquirenti che hanno iscritto nel registro degli indagati marito, figlia e nipote dell’anziana uccisa. I famigliari hanno fatto scena muta all’interrogatorio: hanno deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere. Intanto, i punti da chiarire per la procura sono tanti, e le zone d’ombra che fanno da contorno alla vicenda lo rendono un caso di difficile risoluzione. Nel frattempo, a margine dell’interrogatorio dei tre, Il Resto del Carlino è riuscito a intercettare Valentina Romagnoli, difensore ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 8 gennaio 2021) Ieri in tarda mattinata si è tenuto l’interrogatorio deidi Rosina Carsetti, la donna di 78 anni uccisa la sera della vigilia all’interno della sua villetta, da un ladro che era entrato per commettere una rapina. Questa è la versione dei, che sin da subito, però, non ha convinto gli inquirenti che hanno iscritto nel registro degli indagati marito, figlia e nipote dell’anziana uccisa. Ihanno fatto scena muta: hanno deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere. Intanto, i punti da chiarire per la procura sono tanti, e le zone d’ombra che fanno da contorno alla vicenda lo rendono un caso di difficile risoluzione. Nel frattempo, a margine dell’interrogatorio dei tre, Il Resto del Carlino è riuscito a intercettare Valentina Romagnoli, difensore ...

