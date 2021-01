TuttoAndroid : Motorola cala un poker di assi con un device 5G e la nuova gamma “G 2021” -

Il Fatto Quotidiano

Motorola Moto G 5G Plus è lo smartphone con cui l’azienda intende prendere la strada della democratizzazione del nuovo standard di rete. È arrivato in Italia a 399 euro nella versione con 4 Gigabyte d ...Ecco spiegato perché è il prezzo a decidere e a rappresentare un peso importante per la valutazione di Moto G 5G Plus. Se a 399 euro, alcuni aspetti ci avrebbero fatto storcere un po’ il naso; il calo ...