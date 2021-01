La sentenza che peggiorerà i rapporti tra Corea del Sud e Giappone (Di venerdì 8 gennaio 2021) Riguarda le "schiave del sesso" della Seconda guerra mondiale, un tema molto sentito su cui i due paesi discutono da anni Leggi su ilpost (Di venerdì 8 gennaio 2021) Riguarda le "schiave del sesso" della Seconda guerra mondiale, un tema molto sentito su cui i due paesi discutono da anni

ZZiliani : È UFFICIALE: il solo soggetto che si comportò nel pieno rispetto delle regole prima sanitarie, poi sportive, è stat… - capuanogio : [DOCUMENTO] Ecco le motivazioni della sentenza del Collegio di Garanzia del #Coni che ha ordinato la ripetizione pe… - Paolo_Bargiggia : Motivazioni sentenza su @juventusfc @sscnapoli roba da Ponzio Pilato, che non entra nel merito dei comportamenti de… - cicoria_e : RT @glmdj: Provo disagio per chi sta difendendo la sentenza del #Coni e il comportamento del #Napoli. Ci sono delle squadre che per non far… - ClaraPorta4 : RT @GaneterLaw: @Diegosper @mirkonicolino @OmbraSenza Il nuovo protocollo 30.10.2020 impedisce l'interpretazione ad usum delphini della ASL… -