Noovyis : (Bologna, Ravaglia positivo al Covid. Il comunicato) Playhitmusic - - sportli26181512 : Covid, Ravaglia del #Bologna positivo: Il terzo portiere dei rossoblù è risultato contagiato. Negativi tutti gli al… - calciomercatoit : ?? #Bologna, UFFICIALE: Federico #Ravaglia positivo al #COVID19 +++ - ma_liguori : RT @pianetagenoa: Bologna: Ravaglia positivo al Covid - - pianetagenoa : Bologna: Ravaglia positivo al Covid - -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Ravaglia

Nuovo caso di positività al Covid-19 in Serie A. Questa volta nel Bologna. Il club rossoblu’ ha appena diramato un comunicato ufficiale in cui annuncia che il portiere Ravaglia è risultato positivo al ...Il Bologna, prossimo avversario del Genoa domani alle ore 18 al Ferraris, ha emesso un comunicato stampa nel quale spiega come un suo calciatore sia risultato positivo al coronavirus Covid-19.